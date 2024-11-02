Osmangazi Gösteri Merkezi'nde 'Hansel ile Gretel' Tiyatrosu Sahnelendi - Son Dakika
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Osmangazi Gösteri Merkezi'nde 'Hansel ile Gretel' Tiyatrosu Sahnelendi

Osmangazi Belediyesi tarafından açılan Gösteri Merkezi, Grimm kardeşlerin ünlü masalı 'Hansel ile Gretel' ile kapılarını sanatseverlere açtı. Her cumartesi ve pazar sahnelenecek olan oyun, çocuklara tiyatro izleme alışkanlığı kazandırmayı hedefliyor.

02.11.2024 14:55
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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi tarafından hizmete açılan Osmangazi Gösteri Merkezi'nde sahnelenen ilk tiyatro oyunu, Grimm kardeşlerin dünyaca ünlü masalı "Hansel ile Gretel" oldu. Daha önce Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde sahnelenen oyun, her cumartesi ve pazar günü Osmangazi Gösteri Merkezi'nde perde açacak.

Osmangazi Gösteri Merkezi, hizmete açılmasının hemen ardından Bursa'nın kültürel ve sosyal yaşamına katkı sunacak etkinliklere ev sahipliği yapmaya başladı. Kentin tam merkezinde bulunan Osmangazi Meydanı'nda yer alan Osmangazi Gösteri Merkezi,  Grimm kardeşlerin dünyaca ünlü masalı "Hansel ile Gretel"in tiyatro oyunu ile kapılarını sanatseverlere açtı.

Çocuklara tiyatro izleme alışkanlığı kazandırmak amacıyla hayata geçirilen Osmangazi Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyun, küçük tiyatroseverler tarafından beğeniyle izlendi. Funda Güler'in hem yönettiği hem de oynadığı tek kişilik oyun, çocuklardan beğeni topladı.

Grimm kardeşlerin aynı adlı masalından uyarlanan çocuk oyununda, zengin olmak için yanlış yola sapan yetişkinler ile düştükleri zor durumdan kurtulmaya çalışan çocukların hikayesi komik bir dille anlatılıyor.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde sahnelenen oyun, artık her cumartesi ve pazar günü Osmangazi Gösteri Merkezi'nde küçük tiyatroseverlerle buluşacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi Gösteri Merkezi'nde 'Hansel ile Gretel' Tiyatrosu Sahnelendi - Son Dakika

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