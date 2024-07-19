Osmangazi Kent Konseyi'nde yeni başkan seçildi - Son Dakika
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Osmangazi Kent Konseyi'nde yeni başkan seçildi

Osmangazi Kent Konseyi'nin Olağan Genel Kurulu'nda Fatma Çil Yılmaz başkan seçildi.

19.07.2024 19:56
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(BURSA) - Osmangazi Kent Konseyi'nin tek listeyle yapılan seçimli Olağan Genel Kurulu'nda, yeni başkan Fatma Çil Yılmaz oldu.

Osmangazi Kent Konseyi'nin Ördekli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seçimli Olağan Genel Kurulu toplantısında, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar, meslek odalarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. 152 delegeden 103'ünün katılımıyla gerçekleşen kurulda, mevcut başkan Rıdvan Güler, görevini Fatma Çil Yılmaz'a devretti.

Genel Kurul'da konuşan Başkan Aydın, şunları söyledi:

"Bizim temel yaklaşımımız; katılımcılık, şeffaflık ve sürdürebilirlik ilkeleri doğrultusunda ortak akılı üretmek. Kentte yaşayan yurttaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve yeniliklerle tanıştırmak istiyoruz. Osmangazi ve Bursa'mızı daha güzel bir kent yapabilmek için daha katılımcı ve ortak akılın hüküm süreceği bir dönem bizleri bekliyor. Göreve seçilen Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz'a, yürütme kurulu üyelerine, komitelere, görev yapacak gönüllülere ve derneklere ayrı ayrı başarılar diliyorum. Her birine inisiyatif aldıkları için teşekkür ediyorum. Görevlerinde başarılar diliyorum."

Osmangazi Kent Konseyi Başkanı olarak ilk konuşmasını yapan Fatma Çil Yılmaz ise kendisini bu göreve layık gören herkese teşekkür ederek, şunları dile getirdi:

"Tarihi zenginlikleri, kültürel çeşitliliği ve ekonomik dinamikliğiyle dikkati çeken Osmangazi ilçemizi hep birlikte geleceğe taşıyacağız. Bu vizyon doğrultusunda, yürütme kurulundaki 20 arkadaşımla beraber birlikte oluşturacağımız öncelikli çalışma guruplarımız olacak. Bunlar çocuk, kadın ve gençlik meclisi olacak. Ardından kent kültürü, kültürel miras, emek, çalışma deprem ve afet çalışma ve hayvan hakları çalışma, guruplarımızı hızla oluşturacağız. Bu yapılanmayla Osmangazi'nin her kesiminin sesi olmayı ve sorunları çözmeyi hedefliyoruz. Bursa'nın kalbi olan Osmangazi'de çocuklara umut, gençlere hayat, kadınlara güvenli yaşam var."

Kaynak: ANKA

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