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Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Yılın Kareleri oylamasına katıldı - Son Dakika
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Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Başsavcısı Arısoy, 147 fotoğrafı inceleyerek oylama yaptı ve çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi. Arısoy, AA çalışanlarını tebrik ederek başarılar diledi.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Yılın Kareleri oylamasına katıldı
24.01.2024 - 12:07,  Güncelleme: 12:09
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Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başsavcısı Arısoy, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi" başlıklı fotoğrafına oy veren Arısoy, "Çevre-Yaşam"da Lokman Vural Elibol'un "Dumankent", "Spor"da ise Ömer Sercan Karakuş'un "Mete'nin nişanı" adlı karesini seçti.

Arısoy, bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "Adı: Enkaz", " Gazze: Kanıt" kategorisinde de Mustafa Hassona'nın "Toz duman" başlıklı eserlerini tercih etti.

Oylamayı değerlendiren Arısoy, AA çalışanlarını tebrik etti, çalışmalarda başarı diledi.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet, Osmaniye, Uygur, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

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