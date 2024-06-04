Osmaniye'de 1. Kadirli Kitap Fuarı Açıldı - Son Dakika
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Osmaniye'de 1. Kadirli Kitap Fuarı Açıldı

Osmaniye\'de 1. Kadirli Kitap Fuarı Açıldı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, kaymakamlık ve belediyenin katkılarıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen 1. Kadirli Kitap Fuarı açıldı. Fuar, okuma alışkanlığının geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacak ve 13 Haziran'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

04.06.2024 11:03
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, kaymakamlık ve belediyenin katkılarıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 1. Kadirli Kitap Fuarı açıldı.

Prof. Dr. Turan Güven Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen açılış programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, açılışta, okuma alışkanlığı edinilmesinde kitap fuarlarının önemli rolünün olduğunu belirtti.

Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar'ın da konuşmasının ardından fuarın açılışı gerçeklştirildi.

Çok sayıda yazarın imza etkinliğinin de yer alacağı fuar, 13 Haziran'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Osmaniye'de 1. Kadirli Kitap Fuarı Açıldı - Son Dakika
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