Osmaniye'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 32 farklı noktada uygulama gerçekleştirdi.
Uygulamada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı.
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de 12 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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