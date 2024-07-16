Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yürüyüşü - Son Dakika
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Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yürüyüşü

Osmaniye\'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yürüyüşü

Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8'inci yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar, Türk bayraklarıyla ellerinde mehter takımının çaldığı marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Tören, Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı'nın konseriyle başladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması canlı olarak izlendi.

16.07.2024 00:15
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OSMANİYE'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8'inci yıl dönümü dolayısıyla, yürüyüş düzenlendi.

Musa Şahin Bulvarı Devlet Bahçeli Meydanı Şehitler Anıtı önünde toplanan ve ellerinde Türk bayrakları bulunan protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar, mehter takımının çaldığı marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Buradaki tören, Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı'nın konseri ile başladı. Mehterin seslendirdiği marşlara katılımcılar ellerindeki Türk bayrakları ile eşlik etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim Tilaveti okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda yaptığı konuşma, alana kurulan dev ekrandan canlı olarak izlendi. Törene, Vali Erdinç Yılmaz, 12'nci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Topçu Albay Hakan Kocabaş, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, kurum amir ve müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: DHA

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