Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşü düzenlendi

OSMANİYE'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9'uncu yıl dönümü dolayısıyla, yürüyüş düzenlendi.

Palalı Süleyman Caddesi üzeri Cumhuriyet Meydanı önünde toplanan ve ellerinde Türk bayrakları bulunan protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar, mehter takımının çaldığı marşlar eşliğinde Devlet Bahçeli Meydanına kadar yürüdü. Buradaki tören, Osmaniye Belediyesi Mehter Takımının konseri ile başladı. Mehterin seslendirdiği marşlara katılımcılar ellerindeki Türk bayrakları ile eşlik etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Bülbül Camii İmam Hatibi Yunus Önat tarafından Kur'an-ı Kerim Tilaveti okundu. Ardından İl Müftüsü Ali Çakmak tarafından dua yapıldı. Sinevizyon gösterisinin ardından Şehit Hayrettin Mennan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. Sınıf öğrencisi Beyzanur Yazgan '15 Temmuz' adlı şiirini okudu. 'Zaferin Adı Türkiye' temalı düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenlerine, Vali Erdinç Yılmaz, Milletvekili Seydi Gülsoy, 12'nci Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, kurum amir ve müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,