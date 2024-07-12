Osmaniye'de 15 Temmuz Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Osmaniye'de 15 Temmuz Sergisi Açıldı

Osmaniye'de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarının da yer aldığı serginin açılışı yapıldı. Sergide, AA muhabir ve foto muhabirlerinin darbe girişimi günü ve sonrasında çektiği fotoğraflar sergileniyor. Vali Erdinç Yılmaz, serginin açılışında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişimini unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını vurgulayarak, kahraman milletin duruşunu ve ruhunu sergideki fotoğraflarla bir kez daha gördüklerini belirtti.

12.07.2024 17:21
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Osmaniye'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarının da yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Kentteki alışveriş merkezinde açılan sergide, AA muhabir ve foto muhabirlerinin darbe girişimi günü ve sonrasında çektiği fotoğraflar yer alıyor.

Serginin açılışını yapan Vali Erdinç Yılmaz, düzenledikleri etkinliklerle 15 Temmuz darbe girişimini unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Düzenlenen sergide 15 Temmuz gecesi yaşananların gösterildiği fotoğrafların yer aldığını dile getiren Yılmaz, "Bu vesileyle bir kez daha bu hain darbe girişimini lanetliyoruz. Kahraman milletimizin, kahraman duruşunu ve ruhunu buradaki fotoğraflarla bir kez daha gördük. İnşallah ebediyete kadar milletimizin var olması için böyle hain girişimlere asla izin vermeyeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Osmaniye'de 15 Temmuz Sergisi Açıldı - Son Dakika

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