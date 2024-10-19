Osmaniye'de 17 Firari Hükümlü Yakalandı

Osmaniye'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 firari hükümlü cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlülere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere, özel harekat ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonlarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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