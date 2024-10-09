Osmaniye'de 2 Firari Hükümlü Yakalandı

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan N.G. ve 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan B.D'nin saklandıkları ikametleri tespit etti.

Adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.