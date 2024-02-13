Osmaniye'de 24 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı, bir zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de 24 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı, bir zanlı tutuklandı

Osmaniye\'de 24 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı, bir zanlı tutuklandı

Osmaniye'de, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 24 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, göçmenleri ülkeye kaçak yollarla soktuğu belirlenen bir zanlı da tutuklandı. Afganistanlılar ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

13.02.2024 16:11  Güncelleme: 16:17
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Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 24 Afganistan uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'ndaki tır parkında, yurda yaşa dışı yollarla girdiği belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma yaptı.

Çalışmada, 24 Afganistanlı ile yabancı uyrukluları ülkeye kaçak yollarla soktuğu belirlenen şüpheli yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı.

Afganistanlılar ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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