Osmaniye'de Akaryakıt Tankeri Yangını

Osmaniye'de lastikleri alev alan akaryakıt tankerinden otluk alana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tankerin lastikleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda seyir halindeyken alev aldı.
Aracı emniyet şeridinde durduran sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Rüzgarın etkisiyle yangın, yol kenarındaki otluk alana sıçradı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tanker ve otluk alandaki yangın söndürüldü.
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