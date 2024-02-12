Osmaniye'de Asayiş Uygulamalarında 20 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de Asayiş Uygulamalarında 20 Şüpheli Tutuklandı

Osmaniye\'de Asayiş Uygulamalarında 20 Şüpheli Tutuklandı

Osmaniye'de yapılan asayiş uygulamalarında polis tarafından gözaltına alınan 88 şüpheliden 20'si tutuklandı. Uygulamalar sonucunda 9 tabanca, 5 av tüfeği, 284 gram uyuşturucu, çalıntı otomobil, motosiklet, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 100 obje ve 3 bin lira ele geçirildi.

12.02.2024 20:23
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Osmaniye'de polisin asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 88 şüpheliden 20'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte 5-11 Şubat'ta düzenlenen asayiş denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 88 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 20'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Uygulamalarda ayrıca, ruhsatsız 9 tabanca, 5 av tüfeği, 284 gram uyuşturucu, çalıntı otomobil, motosiklet, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 100 obje ve 3 bin lira ele geçirildi.

Kaynak: AA

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