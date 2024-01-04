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Osmaniye'de Atatürk ve şehitlere hakaret eden şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Osmaniye'de Atatürk ve şehitlere hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

Osmaniye'de bir kişinin sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlere hakaret ettiği tespit edildi. Güvenlik güçleri tarafından yakalanan şüpheli, adli mercilere sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, milli, manevi ve dini değerlere hakaret edenlerin adalet önünde hesap vereceği vurgulandı.

Osmaniye\'de Atatürk ve şehitlere hakaret eden şüpheli gözaltına alındı
04.01.2024 - 10:32,
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Osmaniye'de sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlere hakaret eden şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinden bir kişinin Atatürk ve şehitlere hakaret ettiği belirtildi.

Bunun üzerine güvenlik güçlerince zanlının yakalandığı kaydedilen açıklamada, "Tahkikat düzenlenmiş olup, şahıs adli merciler karşısına çıkarılmak üzere gözaltına alınmıştır. Halkımız arasında milli, manevi ve dini değerlerimizi aşağılayanlar bir bir adalete teslim edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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