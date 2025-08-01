Osmaniye\'de Bisiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

OSMANİYE'de elektrikli bisikletin yaklaşık 5 metre yükseklikteki köprüden dere yatığına düşmesi sonucu Hayrullah Üveys öldü, Oğuzhan A. ise yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Haraz Mahallesi Karaçay Mesire Alanı yakınlarında meydana geldi. Üzerinde iki kişinin bulunduğu sürücüsü henüz tespit edilemeyen elektrikli bisiklet, iddiaya göre yokuş aşağı ilerlediği sırada virajı alamayıp, köprü korkuluklarına çarparak yaklaşık 5 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada, Hayrullah Üveys'in hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan Oğuzhan A. ise ekipler ve vatandaşlar tarafından dere yatağından çıkarıldı. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Oğuzhan A., Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayrullah Üveys'in cansız bedeni de kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.