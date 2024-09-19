Osmaniye\'de Bisiklet Turu

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Osmaniye'de Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla bisiklet turu gerçekleştirildi.

Osmaniye Belediyesince organize edilen etkinlikte katılımcılar, bisikletleriyle 3 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

Etkinlikte vatandaşlarla bisiklet süren Belediye Başkanı İbrahim Çenet, katılımcılara teşekkür etti.

Çenet, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla bir araya geldiklerini belirterek, "Yaşamın daha sağlıklı ve güvenli olmasında bisiklet sürmenin önemini hep birlikte ifade etmek istedik." dedi.