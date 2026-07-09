Kadirli Belediye Başkanı Olcar Silahlı Saldırıdan Yara Almadan Kurtuldu

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar ve yanındakilere seyir halindeki otomobilden silahla ateş edildi. Saldırı sonucu yaralanan olmadı.

ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, Belediye Başkanı Olcar, beraberindekilerle akşam üstü çarşı merkezinde esnaf ziyareti yaptığı esnada seyir halindeki bir otomobilden silahla ateş edildi.

Olcar ve yanındakiler saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Sebebi henüz netlik kazanmayan saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.