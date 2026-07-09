Kadirli Belediye Başkanı Olcar Silahlı Saldırıdan Yara Almadan Kurtuldu - Son Dakika
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Kadirli Belediye Başkanı Olcar Silahlı Saldırıdan Yara Almadan Kurtuldu

09.07.2026 00:02  Güncelleme: 01:26
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar ve beraberindekilere, çarşı merkezinde esnaf ziyareti sırasında seyir halindeki bir otomobilden silahla ateş edildi. Saldırıda yaralanan olmazken, soruşturma başlatıldı.

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar ve yanındakilere seyir halindeki otomobilden silahla ateş edildi. Saldırı sonucu yaralanan olmadı.

ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, Belediye Başkanı Olcar, beraberindekilerle akşam üstü çarşı merkezinde esnaf ziyareti yaptığı esnada seyir halindeki bir otomobilden silahla ateş edildi.

Olcar ve yanındakiler saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Sebebi henüz netlik kazanmayan saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Mert Olcar, Yerel Haberler, Osmaniye, 3. Sayfa, Politika, Güvenlik, Kadirli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadirli Belediye Başkanı Olcar Silahlı Saldırıdan Yara Almadan Kurtuldu - Son Dakika

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