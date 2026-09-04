Osmaniye\'de çiftçiler akaryakıt zammına tepkili, mazot 90 lirayı aştı

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, akaryakıta gelen zam çiftçilerin tepkisine neden oldu. Motorinin 90 lirayı aşmasının kabul edilemez olduğunu söyleyer çiftçiler, "Tarlamızı ekemeyeceğiz, ne yapacağımızı bilemiyoruz" dedi.

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki seyir, akaryakıt fiyatlarında artışa neden oldu. Motorine 7 lira 72 kuruş, benzin ise 2 lira 48 kuruş zam geldi. Zamla birlikte motorin 90 lirayı aştı.

Kadirli ilçesinde akaryakıta gelen zamma tepki gösteren çiftçiler, en büyük giderlerinden biri akaryakıt olduğu ve gelen son zamlarla birlikte tarlalarını ekip, biçemeyecek hale geldiğini dile getirdi.

"BÖYLE BİR ŞEY OLMAZ, YAZIK BU İNSANLARA"

Bir depo motorin ile 30 dönüm tarla süremediğini söyleyen çiftçi, şunları söyledi:

"Bir taraftan, afet bir taraftan, mısır olmuş 13 lira. Toprak Mahsulleri Ofisi mısırın fiyatını açıklamamış tüccar da tutturabildiğine alıyor, 12,5- 13 liraya. Zaten bunun maliyeti dönümüne 14 lira. Ben bir torba mısırı 5 dönüm yere ekiyorum dönüme 2 bin 200 lira tohum gidiyor. Gübre 18-20 liradan, 36- 38 liralara çıkmış bu çiftçi nasıl olacak? 150 kilodan aşağı gübre attığın zaman mısır yapmıyor ve mazotta cabası. Gelsinler kendilerine veriyorum tarlayı, gelsinler kendilerinin olsun. Böyle bir şey olmaz, yazık bu insanlara. Millet tatile gidiyor o çiftçi 40 derece sıcağın içerisinde mısır suluyor, yer fıstığı suluyor, pamuk suluyor elde var sıfır. Geri geri gidiyoruz geri geri. Ekme falan yok bitti artık ekme yok. Yazıklar olsun buna ya böyle şey olur mu?"

"MAZOT BİZİM BELİMİZİ BÜKÜYOR"

Bir başka çiftçi ise, akaryakıta gelen bu zamla birlikte çiftçiler üremeyecek bir duruma geldiğini dile getirerek, "Tarlamızı süremiyoruz şu anda. Ben yetkililerden bir çare bekliyorum. 8 lira zam demek yani 100 lira litresi ne yapacaksın? Bir çiftçi ne sürecek bununla. Bir şey süremez ekemez" dedi.

Durumun içler acısı olduğunu söyleyen çiftçi, "Mazota zam geldi biz aynı paraya biçiyoruz. Mazotu da zamlı ödüyoruz. Ne yapacağımızı bilemiyoruz şimdi. Mazot bizim belimizi büküyor. Karının yüzde 10'u daha çok mazota gitmiş oluyor. Durum işler acısı, çiftçinin hali, bizim halimiz perişanız" ifadelerini kullandı.

"TARLAYA EKMİYORUM ÖYLE DURACAK"

Bir diğer çiftçi de tepkisi şu sözlerle dile getirdi:

"Biz bittik. Çiftçinin mahsulü hiç para etmiyor. Ben mandalina ektim mandalina para etmiyor, portakal para etmiyor. Mazot aldı başını gitti, zam geldi ne yapalım, ne edelim? Mazot 90 lira oldu işte buraya geliyoruz bir yere çıkamaz olduk. Çiftçi bitti, tarlayı ekmiyorum kiraya da veremiyorum, öyle duracak bıraktık. Kirayı alan da yok veren de yok, bitti."