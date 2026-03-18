Osmaniye'de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şehit İbrahim Kundakçı Mahallesi'nde komşu olan Emrah Kösece (30) ile T. G. (27) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T. G. yanındaki bıçakla Kösece'yi yaralayarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Kösece, kaldırıldığı Kadirli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayın ardından çalışma başlatan polis, şüpheli T. G'yi yakaladı.

Kösece'nin cenazesi otopsi için Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.