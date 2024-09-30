Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 14 yaşındaki bir kız çocuğu polise sığındı ve ilçede yaşayan erkeklerin cinsel istismara uğradığını bildirdi. 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen 18 kişiden 10'u tutuklandı. Düziçi ilçesinde kız çocuğunun cinsel istismara maruz kaldığı ihbarını alan polis harekete geçti. Pedagog eşliğinde ifadesi alınan çocuğun, kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği 18 kişinin ismini verdi.
Çocuğun ismini verdiği 18 şüpheli, 4 gün önce polis ve jandarmanın ortak çalışmasıyla gözaltına alındı. E.B'nin (14), cinsel istismara uğradığını iddia ederek polise şikayette bulunmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de 14 yaşındaki kıza cinsel istismar olayında 10 tutuklama - Son Dakika
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