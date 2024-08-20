Osmaniye'de Depremzedelere 90 Konut Anahtarları Teslim Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Osmaniye'de Depremzedelere 90 Konut Anahtarları Teslim Edildi

Osmaniye\'de Depremzedelere 90 Konut Anahtarları Teslim Edildi

Osmaniye'de, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen afetzedeler için yapılan 90 konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi. Vali Erdinç Yılmaz ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, anahtar teslim törenine katıldı.

20.08.2024 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen afetzedeler için yapılan 90 konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

Vali Erdinç Yılmaz ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, kent merkezinde Akyar 2. Etap TOKİ Konutları'nda yapımı tamamlanan evler için düzenlenen anahtar teslim törenine katıldı.

Yapımı tamamlanan 90 deprem konutu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki afetten etkilenen hak sahiplerine verildi.

Anahtar teslimlerini Vali Yılmaz ve Milletvekili Gülsoy gerçekleştirdi.

Vali Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, teslim edilen konutların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yıl sonuna kadar deprem konutlarının yüzde 90'ının anahtar teslimini gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bugün 90 anahtarın buradaki hemşehrilerimize teslimi gerçekleşti. Bir hafta içerisinde 1700 konut teslimine ulaşmayı hedefliyoruz. Allah'ın izniyle yıl sonuna kadar yüzde 90'ının anahtar teslimini gerçekleştirmek istiyoruz. Bunun için de yoğun bir gayretle çalışıyoruz. Hemşehrilerimiz çok memnunlar. Biz de bir an evvel hak sahiplerini konutlarına kavuşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Konutların hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

Erdinç Yılmaz, Seydi Gülsoy, Milletvekili, osmaniye, AK Parti, AK Parti, Deprem, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de Depremzedelere 90 Konut Anahtarları Teslim Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:40 Ankara’da orman yangını Alevlerin sıçradığı bir köy, tedbir amaçlı boşaltıldı Ankara'da orman yangını! Alevlerin sıçradığı bir köy, tedbir amaçlı boşaltıldı
14:18 Bakan Memişoğlu’ndan maymun çiçeğiyle ilgili yüreklere su serpen sözler Bakan Memişoğlu'ndan maymun çiçeğiyle ilgili yüreklere su serpen sözler
14:16 Yayla evinde 3 kişinin diri diri yandığı olayda korkunç şüphe Akrabalar gözaltında Yayla evinde 3 kişinin diri diri yandığı olayda korkunç şüphe! Akrabalar gözaltında
12:44 Kayseri’de kan donduran cinayet Kayseri'de kan donduran cinayet
11:33 Putin, Çeçenistan’da kendisine hediye edilen Kur’an-ı Kerim’i öptü Putin, Çeçenistan'da kendisine hediye edilen Kur'an-ı Kerim'i öptü
07:57 Yurt dışı e-ticaret siparişlerine yeni düzenleme Yurt dışı e-ticaret siparişlerine yeni düzenleme
01:19 İstanbul Boğazı’nda tekne battı: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp İstanbul Boğazı'nda tekne battı: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
01:16 Biden, orduya talimatını verdi: Nükleer çatışmalara hazır olun Biden, orduya talimatını verdi: Nükleer çatışmalara hazır olun
00:39 İstanbul’da kan donduran cinayet Sosyal medyada yaptığı paylaşım, küçük çocuğun sonu oldu İstanbul'da kan donduran cinayet! Sosyal medyada yaptığı paylaşım, küçük çocuğun sonu oldu
00:17 Sokak köpekleri parçalayarak öldürmüştü Talihsiz adamın yaşadığı vahşet hastane raporunda Sokak köpekleri parçalayarak öldürmüştü! Talihsiz adamın yaşadığı vahşet hastane raporunda
23:28 Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız
23:14 Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu Ndombele’nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu! Ndombele'nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor
23:01 Mersin’de orman yangını Ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor Mersin'de orman yangını! Ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor
22:31 Marmaray’da korkunç olay Raylara atlayan adam trenin altında can verdi Marmaray'da korkunç olay! Raylara atlayan adam trenin altında can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 16:22:18. #1.11#
SON DAKİKA: Osmaniye'de Depremzedelere 90 Konut Anahtarları Teslim Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement