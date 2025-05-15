Osmaniye'de gönüllü kuaförler engelli bireyleri ücretsiz tıraş etti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir grup kuaför, Engelliler Haftası kapsamında ücretsiz tıraş hizmeti sundu.

Gönüllü kuaförler, hazırladıkları "İyilik Varsa Engel Yoktur" projesi kapsamında Yalnızdut Şehit Kemal Akyiğit Özel Eğitim Meslek Okulu'nu ziyaret etti.

Kuaförler okulda tıraşını ve cilt bakımını yaptığı engellilerle pasta kesti, müzik eşliğinde eğlendi.

Etkinliğe katılan kuaför Yasin Türkmenoğlu, AA muhabirine, kuaförler olarak engellilere destek olmak ve toplumda farkındalık oluşturmak için böyle bir proje hazırladıklarını söyledi.

Okul Müdürü Ünal Akdoğan da kuaförlere düzenledikleri program dolayısıyla teşekkür etti.