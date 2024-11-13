Osmaniye\'de Kitap Okuma Etkinliği

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Osmaniye Belediyesi tarafından "Kitaplar Bizden Okuması Sizden" adlı etkinlik düzenlendi.

Belediye Başkanı İbrahim Çenet ile eşi Ebru Çenet, Osmaniye Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte, çocuklara yaş gruplarına uygun kitaplar dağıttı.

Çenet, burada yaptığı konuşmada, ara tatilde öğrenciler arasındaki sosyalleşmeyi arttırmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Çenet, "Her bir kitap aslında bizlere yol gösteren bir fener, önümüze ışık tutan bir akıl hocasıdır. Cumhurbaşkanı'mız sağ olsunlar Osmaniye'mize güzel bir millet bahçesi hediye etti. Bizler de burada çocuklarımız ve aileleriyle buluşalım ve kitap okuyalım istedik." dedi.