Osmaniye'de köye güneş enerjisiyle su ulaştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Osmaniye'de köye güneş enerjisiyle su ulaştırıldı

Osmaniye\'de köye güneş enerjisiyle su ulaştırıldı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde bir çobanın hayvanlarını otlatırken bulduğu kaynaklardaki su, İl Özel İdaresince kurulan güneş enerji santrali (GES) yardımıyla 130 haneli köye ulaştırıldı. Köyde uzun yıllardır su sıkıntısı yaşanıyordu.

09.09.2024 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde bir çobanın hayvanlarını otlatırken bulduğu kaynaklardaki su, İl Özel İdaresince kurulan güneş enerji santrali (GES) yardımıyla 130 haneli köye ulaştırıldı.

Çolaklı köyünde yaşayan 61 yaşındaki Adnan Öztürk, hayvanlarını otlattığı yaklaşık 500 rakımdaki arazide 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından su çıktığını gördü.

Öztürk'ün bilgi vermesi üzerine çalışma başlatan İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede 3 ayrı içme suyu kaynağı tespit etti.

Uzun yıllardır su sıkıntısı yaşayan 130 hanelik köyde sevinçle karşılanan gelişmenin ardından proje hazırlandı.

Kurulan 32 panelli GES yardımıyla kaynaklardaki su, pompayla köyün deposuna, oradan da evlere ulaştırıldı.

"Su sorunu yüzde 80 oranında çözüldü"

Köy muhtarı Adem Sönmez, AA muhabirine, yaklaşık 60 yıldır su sıkıntısı yaşadıklarını söyledi.

Bulunan suyun içilebilir çıkmasından mutluluk duyduklarını dile getiren Sönmez, "Depremden sonra tespit edilen su kaynakları için yaptığımız başvurunun ardından sağ olsun devletimiz gereken çalışmayı yaptı. Suyumuz içilebilir çıktı. Valiliğimizden, İl Özel İdaresinden Allah razı olsun. Çok minnettarız." dedi.

Sönmez, şöyle konuştu:

"Şu an köyümüzde su sorunu yüzde 80 oranında çözüldü, çok mutluyuz. Ekiplerin yardımıyla içme ve sulama suyu olarak ayrı ayrı aktarıldı. Bahçelerimize kapalı sistem sulama yaptık. Böylelikle vatandaşlarımız ürünlerini yetiştiriyor. İçme suyu da fazlasıyla yetiyor."

Adnan Öztürk de su kaynağının yerini gösterdikten sonra hızlıca çalışma yapan ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA

osmaniye, Enerji, Güncel, Yaşam, Bahçe, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de köye güneş enerjisiyle su ulaştırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:34 Türkiye Narin’e ağlarken 3 gündür sırra kadem basan Sevda’dan güzel haber geldi Türkiye Narin'e ağlarken 3 gündür sırra kadem basan Sevda'dan güzel haber geldi
15:51 Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı İşte Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan o araç Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı! İşte Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan o araç
14:50 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin’in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü
14:22 Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin’in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti
13:13 Narin Güran’ın cenazesinde büyük rezalet Başrolde AK Partili vekil var Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
09:31 Aboubakar Beşiktaş’tan ayrıldı İşte yeni takımı Aboubakar Beşiktaş'tan ayrıldı! İşte yeni takımı
09:29 Jennifer Lopez, Toronto Film Festivali’nde Matt Damon,’un elini tutarken görüntülendi Jennifer Lopez, Toronto Film Festivali'nde Matt Damon,'un elini tutarken görüntülendi
08:52 Narin’in ön otopsisinden yeni detaylar: Çuvaldan kaval kemiği çıktı, ölüm sebebi ve zamanı belirsiz Narin'in ön otopsisinden yeni detaylar: Çuvaldan kaval kemiği çıktı, ölüm sebebi ve zamanı belirsiz
08:50 Dinlene dinlene gol attılar Galatasaray’dan hazırlık maçında farklı tarife Dinlene dinlene gol attılar! Galatasaray'dan hazırlık maçında farklı tarife
08:41 Günlerce aileyle yayın yapmıştı Didem Arslan Yılmaz’ın çıkışı büyük ses getirecek Günlerce aileyle yayın yapmıştı! Didem Arslan Yılmaz'ın çıkışı büyük ses getirecek
08:30 Josef de Souza’yı silah çekip soydular Josef de Souza'yı silah çekip soydular
08:11 Hakimden amca Salim Güran’a olay soru: Narin senin kızın mıydı Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 17:03:42. #1.13#
SON DAKİKA: Osmaniye'de köye güneş enerjisiyle su ulaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement