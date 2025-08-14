Osmaniye\'de orman yangını çıktı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Akçakoyunlu köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 4 söndürme helikopteri ve 20 arazöz sevk edildi.

Yerleşim yerlerine de yakın olan yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Sahada 200 personel görev alıyor

Bölgeye giden Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yılmaz, incelemesinin ardından gazetecilere, yangına 200 personelle müdahale edildiğini söyledi.

Çalışmaların sürdüğünü ifade eden Yılmaz, "Hamdolsun yangını kontrol altına almak üzereyiz. İnşallah önümüzdeki 1 saat içerisinde tamamen kontrol altına alınacağını düşünüyoruz." dedi.

Yılmaz, yangınlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Çünkü yanan bu 'yeşil vatanın' tekrar eski haline gelmesinin yıllar sürdüğünü biliyoruz. 'Yeşil vatanımızı' korumak için canla, başla mücadele eden başta Orman Teşkilatımız olmak üzere bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Dün Hasanbeyli ilçemizdeki orman yangınına giderken bir arazözümüz devrildi maalesef. Orada yangın söndürmeye giden Orman Teşkilatı personelinden biri şehit oldu. Orada yine araçta bulunan bir vatandaşımızı bugün kaybettik. O cenazeden dönerken yangın olduğunu duyup buraya geldik. Hamdolsun Orman Bölge Müdürü ve İlçe Kaymakamı'mız bütün personeliyle buradalar."