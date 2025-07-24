Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Eskişehir Seyitgazi'de orman yangınına müdahale ederken şehit olan 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü için mevlit programı düzenlendi.
Sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde Orman İşletme Müdürlüğünün toplantı salonunda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, dua edildi.
Kadirli Orman İşletme Müdürü Adem Sarıbıyık, programdaki konuşmasında, Eskişehir Seyitgazi'de orman yangınına müdahale ederken şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.
Programa, Eğitim Bir-Sen Kadirli Şube Başkanı Mustafa Demirci de katıldı.
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de orman yangını şehitleri için mevlit okutuldu - Son Dakika
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