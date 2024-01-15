13:31 • •
13:14 • •
Osmaniye'de terör örgütü PKK/ YPG operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/YPG adına Suriye'de silahlı faaliyetlere katıldığını tespit ettiği zanlılara yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de PKK/YPG operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika