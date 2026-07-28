Osmaniye\'de Sağanak, Koyunları Tehdit Etti

Osmaniye'de sağanak sonucu su basan ahırdaki koyunlarını çıkaran besici yaşadıklarını anlattı.

Besici Mehmet Türkmen'in Korkut Ata Mahallesi'ndeki çiftliğinde bulunan ahırını 25 Temmuz'da kentte etkili olan sağanak sonucu su bastı.

Yaklaşık 200 koyunun bulunduğu ahırı su bastığını sabah saatlerinde ablasının uyandırmasıyla fark eden Türkmen, hayvanlarını kurtardı.

Türkmen, AA muhabirine, çiftliğin güvenlik kamerası görüntülerine baktığında koyunlarını suyun içinde gördüğünü söyledi.

Yağmurun şiddetini ilerleyen saatlerde biraz daha arttırdığını anlatan Türkmen, "O anda hayvanlar panik halindelerdi. Mahallenin gençleri ve komşum geldi. Onlar sayesinde 1 saat içerisinde koyunları kazasız belasız çıkardık." ifadelerini kullandı.

Türkmen ve beraberindekilerin su basan ahırdaki koyunları çıkarması güvenlik kamerasınca kaydedildi.