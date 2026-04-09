Osmaniye'de Sel Faciası: Hüseyin Kul Defnedildi

09.04.2026 15:28
Kadirli'de selde hayatını kaybeden Hüseyin Kul'un cenazesi, mezarlıkta defnedildi.

Osmaniye'de selde sürüklenen araçta hayatını kaybedenlerden Hüseyin Kul'un cenazesi toprağa verildi.

Kadirli ilçesinde 7 Nisan'da akşam saatlerinde etkili olan sağanakta ilçe merkezinden geçen Bülbül Deresi'nin taşması sonucu selde sürüklenen otomobilde yaşamını yitiren Hüseyin Kul'un cenazesi, yakınları tarafından Kadirli Devlet Hastanesi morgundan alındı.

Kul'un cenazesi, Tozlu köyü mezarlığında kılınan namazın ardından defnedildi.

Cenaze törenine Kul'un ailesi ve yakınları ile Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar ve vatandaşlar katıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 7 Nisan'da etkili olan sağanakta Bülbül Deresi'nin taşması sonucu bazı araçlar akıntıya kapılmış, bazıları da sular altında kalmıştı.

Selde sürüklenen bir araçtaki Fatih Anbarcıoğlu ve Hüseyin Kul hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

