Osmaniye\'de Su Birikintisine Düşen Araçta 3 Yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde su birikintisine düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
S.Ö. yönetimindeki 38 UU 812 plakalı otomobil, Kadirli Sumbas kara yolunun Reşadiye köyü mevkisinde su birikintisine düştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki M.P. ve A.T. yaralandı.
Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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