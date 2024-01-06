Osmaniye\'de Uluslararası Çukurova Aşıklar Bayramı kutlandı

OSMANİYE'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yılı kutlama etkinlikleri kapsamında, Osmaniye Belediyesi ve Osmaniye Folklor Araştırma Derneği (OFAD) işbirliğinde geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Çukurova Aşıklar Bayramı gerçekleştirildi. Gecede kahramanlık türküleri seslendirildi, şiirler okundu. Ünlü Halk Ozanı Hilmi Şahballı ise ilk kez seslendirdiği 'Devlet geliyor devletö isimli eserini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hediye etti.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 15 Temmuz Amfisindeki program, Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Devamında Emekli İmam Hatip İsmail Gümüş tarafından şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu ve dua edildi.

OFAD Başkanı Abdullah Gizlice sunumunda gerçekleşen programda, Aşık Hilmi Şahballı, Aşık Turabi, Aşık Eyyubi, Aşık Rahim Sağlam, Aşık Kul Nuri, Aşık Öksüz Ozan, Aşık Halil Daylak, Kazakistan'dan Aşık Bakaris Nuriman, Ozan Aşikar, Aşık Adnan Özcandan, Aşık Gaygılı, Aşık Karayiğit Osman, Aşık Vuslatı, Aşık Bekir Kurt ve Aşık Ali Güler sahne aldı. 'Şehitler ölmez vatan bölünmezö temalı gece, Aşık Turabi ve Aşık Halil Daylak'ın hoş geldiniz türküleri ile başladı. Ardından Aşıkların atışmaları salonda ilgiyle dinlendi. Osmaniyeli aşıklar Bekir Kurt ve Aşık Ali Güler eserlerini seslendirdi.

DEVLET GELİYOR DEVLET TÜRKÜSÜNÜ BAHÇELİ'YE HEDİYE ETTİ

Sosyal medyada büyük beğeni toplayan 'Vıttırı Vızzık Adamlar' şarkısıyla da tanınan ünlü halk ozanı Hilmi Şahballı, birbirinden güzel türkülerini salondaki katılımcılar için söyledi. Hilmi Şahballı, programın devamında ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yaklaşan yerel seçimler öncesinde türkü hediye etti. Şahballı, ilk kez Çukurova Aşıklar Bayramında söylediği 'Devlet geliyor devletö isimli türküsüne salondakiler alkışlarıyla eşlik etti. Şahballı'nın son olarak söylediği 'Vıttırı Vızzık Adamlar' ve 'Adam sanki kütükö isimli türküleri beğeniyle dinlendi.

KAHRAMANLIK TÜRKÜLERİ SESLENDİRİLDİ

Ardından, Gümüşhaneli Aşık Kul Nuri ve Erzurumlu Aşık Rahim Sağlam kahramanlık türküleri seslendirdiler, ardından atışmaları dinlendi. Kazakistan'dan katılan Aşık Bekaris Nuriman ise Kazakça halk türküsü seslendirdi. Programın sonlarına doğru ise OFAD Başkanı Abdullah Gizlice, 1997 yılından bugüne kadar 'Aşıklar Bayramıö programlarını gerçekleştirdiklerini belirterek, bugüne kadar yapmış olduğu katkı ve desteklerden dolayı Belediye Başkanı Kadir Kara'ya teşekkür edip, Karatepe kilimi hediye etti. Başkan Kadir Kara ise programa katılmaktan onur duyduğunu belirterek, 'Bugün dünyada yaşanan olayları, mazlumların ve güçsüzlerin nasıl ezildiğini hepimiz görüyoruz. Gözlerimiz yaşararak, yüreklerimiz sızlayarak izliyoruz. Bir daha bu topraklara düşman çizmesi girmesin. Bir daha bu ülkede asla İstiklal Marşı yazılmasın diye birlik ve beraberlik içerisinde yaşamaya devam edeceğiz diyorumdedi. Aşık Öksüz Ozan, Aşık Adnan Özcandan ve Aşık Eyyubi'nin ardından Aşık Kul Nuri, Aşık Rahim Sağlam ve Aşık Temel'in birlikte söylediği 'Ölürüm Türkiyemö eseri ile Aşıklar Bayramı programı sona erdi.