Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu temin ederek sattığı belirlenen şüphelilere yönelik 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Aramalarda 144 uyuşturucu hap ile 4 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
