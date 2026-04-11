Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

11.04.2026 12:54
Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 144 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu temin ederek sattığı belirlenen şüphelilere yönelik 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aramalarda 144 uyuşturucu hap ile 4 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

