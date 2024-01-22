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Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Esenevler Mahallesi'nde belirlenen ikametlere 46 ekip, 132 personel ve 5 dedektör köpeğin de katılımıyla, özel harekat polisi destekli baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda, 150 gram esrar, 5,73 gram sentetik uyuşturucu, 2 sentetik ecza, 4 tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliye adli işlem yapıldı, aranan 1 şüpheli de yakalandı.

Osmaniye\'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı
22.01.2024 - 20:51,
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Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Esenevler Mahallesi'nde belirlenen ikametlere 46 ekip, 132 personel ve 5 dedektör köpeğin de katılımıyla, özel harekat polisi destekli baskın düzenlendi.

Yapılan aramalarda, 150 gram esrar, 5,73 gram sentetik uyuşturucu, 2 sentetik ecza, 4 tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliye adli işlem yapıldı, aranan 1 şüpheli de yakalandı.

Kaynak: AA
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