Osmaniye\'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Esenevler Mahallesi'nde belirlenen ikametlere 46 ekip, 132 personel ve 5 dedektör köpeğin de katılımıyla, özel harekat polisi destekli baskın düzenlendi.
Yapılan aramalarda, 150 gram esrar, 5,73 gram sentetik uyuşturucu, 2 sentetik ecza, 4 tabanca ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliye adli işlem yapıldı, aranan 1 şüpheli de yakalandı.
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