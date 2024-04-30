Osmaniye\'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 22-28 Nisan'da, uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde, 20,38 gram eroin, 217 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tüfek ile hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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