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Osmaniye'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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Osmaniye'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Osmaniye'de bir yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Bahçe ilçesi yakınlarında bir tıra arkadan çarptı. Kazada otobüs şoförü hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

03.02.2024 21:11  Güncelleme: 21:27
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Osmaniye'de yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu otobüs şoförü öldü, 6 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen Can Dersim Tuncelililer firmasına ait yolcu otobüsü, Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolu Bahçe ilçesi yakınlarındaki Kızlaç Tüneli'nde tıra arkadan çarptı.

Osmaniye'de Yolcu Otobüsü Tıra Arkadan Çarptı: 1 Ölü, 6 Yaralı

OTOBÜS ŞOFÖRÜ ÖLDÜ, 6 KİŞİ YARALANDI

Kazada otobüs şoförü araç içinde sıkışarak yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Bahçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otobüs şoförünün cesedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılarak Bahçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Osmaniye'de Yolcu Otobüsü Tıra Arkadan Çarptı: 1 Ölü, 6 Yaralı
Osmaniye\'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Osmaniye'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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