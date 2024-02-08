Osmaniye\'deki depremde yıkılan binada 42 kişi hayatını kaybetti

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OSMANİYE'de 6 Şubat depremlerinde yıkılan 11 katlı Çomu Plaza A Blok'ta 42 kişi yaşamını yitirdi. Aynı binada anne ve babasını kaybeden Tuğrul Çetin, Bildiğiniz kum yığınıydı. Ne kolon ne kiriş hiçbir şey yoktu. Savcılık incelemesinde de 29 hata bulundu. Bugün Osmaniye'de yarın başka illerde. Unutmayalım deprem insanı öldürüyor sevdiklerinizi alıyor. Gelecek nesillerimizi daha da bilinçlendireceğiz dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde, Osmaniye'de Esenler Mahallesi'ndeki 11 katlı Çomu Plaza A Blok yıkıldı. Enkazdan 6 kişi sağ kurtarıldı. 42 kişi yaşamını yitirdi. Fakıuşağı Mahallesi'nde yaşayan Tuğrul Çetin'in Çomu Plaza'da babası Ali Çetin (74) ve annesi Meyrem Çetin (75) enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Çiftin cenazesine iki gün sonra ulaşabildi. Çetin, depremin birinci yıldönümünde anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti. Çok şiddetli bir sallantı ve yıkıcı bir deprem yaşadığını anlatan Çetin, Binaya vardığımda 'Sesimizi duyan var mı, çıkan var mı' diye bağırdık. Biz bölgemizde böyle büyük bir deprem yaşamadık. Etrafa baktığımızda kimsenin çıkamadığını, yaklaşık 10-15 saniye içerisinde binanın yıkıldığını komşulardan duyduk. Bu süreç içerisinde birçok komşumuzun da seslerini duyduk. Bir an önce onları çıkartmaya başladık. Deprem insanın en sevdiklerini götürüyor. Benim annemi babamı götürdü. Yapılan incelemede, binada deniz kumu çıkıyor. Bildiğiniz kum yığınıydı. Ne kolon ne kiriş hiçbir şey yoktu. Savcılık incelemesinde de 29 hata bulundu. Bu konu adli bir olay, devletimize milletimize güveniyoruz. Bu depremi unutmayacağız unutturmayacağız. Gelecek nesillerimizi daha da bilinçlendireceğiz dedi.