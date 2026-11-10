Osmaniye- Dumanlı Yaylası’nda Atatürk’ü anma yürüyüşü

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, bin 200 rakımlı Dumanlı Yaylası'nda, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla doğa yürüyüşü düzenlendi.

Osmaniye Doğa Yürüyüşçüleri Derneği öncülüğünde düzenlenen etkinliğe, Şanlıurfa Trekking ve İZAKUT Arama Kurtarma ekibi de katıldı. Doğaseverler, sonbaharın eşsiz manzarası eşliğinde yaylanın doğal güzelliklerini keşfetti. Yürüyüş kapsamında, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümü dolayısıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler rahmet, minnet ve saygıyla anıldı.

Şanlıurfa Trekking Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ayhan Taş, Osmaniye Doğa Yürüyüşçüleri Derneği üyeleriyle birlikte 10 Kasım anısına anlamlı bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini belirterek, organizasyonda emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Osmaniye Doğa Yürüyüşçüleri Derneği Başkanı Osman Demirkaynak ise etkinliğe yaklaşık 100 doğaseverin katıldığını belirterek, Atatürk'ü ebediyete intikalinin 88'inci yılında rahmet, özlem ve minnetle andıklarını, bu tür etkinlikleri her yıl tekrarlayacaklarını ifade etti. Etkinlik, doğa sevgisi, dostluk ve birlik beraberlik mesajlarıyla sona erdi. Yürüyüş sırasında, yayladaki ağaçların sonbaharın sarı, turuncu ve kızıl tonlarına bürünen eşsiz güzelliği, havadan dron kamerasıyla görüntülendi.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,