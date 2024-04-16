Osmaniye Eczacı Odası, depremzede çocuklar için 23 Nisan etkinliği düzenleyecek - Son Dakika
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Osmaniye Eczacı Odası, depremzede çocuklar için 23 Nisan etkinliği düzenleyecek

Osmaniye Eczacı Odası, depremzede çocuklar için 23 Nisan etkinliği düzenleyecek

Osmaniye Eczacı Odası, Karaçay Konteyner Kenti'nde kalan depremzede çocuklar başta olmak üzere tüm çocuklar için 23 Nisan etkinliği düzenleyecek. Etkinlikte robotik kodlama, halat çekme, yumurta yarışması, karaoke, ahşap boyama gibi birçok etkinlik yer alacak. Etkinlik, Tosyalı Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek ve saat 12.00'den 18.00'e kadar devam edecek.

16.04.2024 14:37
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Osmaniye Eczacı Odası konteyner kentte kalanlar başta olmak üzere kentteki depremzede çocuklar için 23 Nisan etkinliği düzenleyecek.

Oda üyeleri, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen çocukların aileleriyle kaldığı Karaçay Konteyner Kenti ziyaret etti, buradakileri 23 Nisan Çocuk Şenliği hakkında bilgilendirdi.

Üyeler, konteyner kentin çeşitli yerlerine düzenleyecekleri şenlikle ilgili afişler de astı.

Osmaniye Eczacı Odası Başkanı Hatice Öktenay, AA muhabirine, Osmaniye Valiliği ile Robotik ve Kodlama Derneği işbirliğinde depremden etkilenen çocuklara yönelik etkinlik planlandıklarını söyledi.

Deprem felaketinden en fazla çocukların etkilendiğini anlatan Öktenay, şöyle konuştu:

"Sosyal sorumluluk projesi kapsamında depremden en fazla etkilenen çocuklarımızı mutlu etmek istedik. Özellikle konteyner kentte kalan çocuklarımız için yola çıkmıştık fakat Osmaniye'deki tüm çocuklar için bu etkinliği yapmayı planladık. Osmaniye Eczacı Odası olarak böyle bir işin öncülüğünü yapmak bizlere büyük bir onur ve gurur verdi."

Öktenay, 23 Nisan'da çocuklarla dolu dolu bir gün yaşayacaklarını ifade ederek, etkinlikler hakkında şu bilgileri verdi:

"Etkinliğimizde çocuklarımız robotik kodlama, halat çekme, yumurta yarışması, karaoke, ahşap boyama, büyük çocuk konseri ve palyaçolarla eğlenecek. Etkinlikte ayrıca 3D kalemle çalışmalar yapacak olan çocuklar, güneş enerjisi ile uçabilen helikopter yapıp onları evlerine götürebilecek. Kısaca dolu dolu bir etkinlik olacak. 23 Nisan'da saat 12.00'den 18.00'e kadar etkinliğimiz devam edecek ve konserle sona erecek."

Etkinlikler, Tosyalı Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Osmaniye Eczacı Odası, depremzede çocuklar için 23 Nisan etkinliği düzenleyecek - Son Dakika

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