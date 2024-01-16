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Osmaniye Halk Eğitim Merkezi Kursiyerleri Filistin'deki Çocuklara Kıyafet Gönderdi - Son Dakika
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Osmaniye Halk Eğitim Merkezi Kursiyerleri Filistin'deki Çocuklara Kıyafet Gönderdi

Osmaniye Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından dikilen kıyafetler, Filistin'deki çocuklara gönderildi. İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında, merkezdeki kursiyerlerin Filistin'deki çocuklar için kıyafet diktiğini belirtti. Kursiyerlerin çocuklar için 1875 eşofman takımı, 197 havlu, 5 bin 800 maske ve 420 battaniye hazırladığı aktarıldı. Albak, Gazze'deki mazlumların yanında olduklarını her platformda belirttiklerini söyledi. Kıyafet ve battaniyelerin yer aldığı kamyon, dualarla uğurlandı.

Osmaniye Halk Eğitim Merkezi Kursiyerleri Filistin\'deki Çocuklara Kıyafet Gönderdi
16.01.2024 - 11:35,
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Osmaniye Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerince dikilen kıyafetler, Filistin'deki çocuklara gönderildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen törende, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında, merkezdeki kursiyerlerin Filistin'deki çocuk için kıyafet diktiğini söyledi.

Giyim Üretimi Teknoloji atölyelerinde kursiyerlerin çocuklar için 1875 eşofman takımı, 197 havlu, 5 bin 800 maske ve 420 battaniye hazırladığını aktaran Albak, "Dünyanın gözü önünde 7 Ekim'den bu yana yaşanan katliama sessiz kalmayan ender ülkelerden bir tanesiyiz. Her konuda Gazze'deki mazlumların yanında olduğumuzu her platformda belirttik. Burada da arkadaşlarımız kendi gayretleriyle ellerinde gelen ne varsa ortaya koydular." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kıyafet ve battaniyelerin yer aldığı kamyon, dualarla uğurlandı.

Kaynak: AA
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Osmaniye, Filistin, İnsan Hakları, Dış Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye Halk Eğitim Merkezi Kursiyerleri Filistin'deki Çocuklara Kıyafet Gönderdi - Son Dakika
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