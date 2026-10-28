Osmaniye Kadirli'de iki çobanın yakınına yıldırım düştü, biri öldü diğeri yaralandı

Osmaniye Kadirli'de iki çobanın yakınına yıldırım düştü, biri öldü diğeri yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye Kadirli'de Vayvaylı köyünde hayvan otlatan 2 çobanın yakınına yıldırım düştü; çobanlardan biri olay yerinde öldü, diğeri yaralandı. Yaralanan çoban ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ölen çobanın cenazesi incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hayvan otlattıkları sırada yakınlarına yıldırım düşen 2 çobandan 1'i öldü, diğeri yaralandı.
ÇOBANLARA YILDIRIM İSABET ETTİ
Vayvaylı Köyü'nde hayvan otlatmaya çıkan çoban Horo Özdemir ve Ç.İ'nin yakınına yıldırım düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Horo Özdemir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Ç.İ. ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Özdemir'in cenazesi ise incelemenin ardından Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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