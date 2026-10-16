Osmaniye Kadirli'de tarlaya devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Osmaniye Kadirli'de tarlaya devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Aşağıçiyanlı ile Tozlu köyü arasındaki yolda otomobil tarlaya devrildi. Kazada sürücü yaralanırken araçta bulunan 1 kişi, kaldırıldığı Kadirli Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ö.O. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Aşağıçiyanlı ile Tozlu köyü arasındaki yolda tarlaya devrildi.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Salih Can (70) yaralandı.
Ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Salih Can kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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