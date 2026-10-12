Tohumu 300 lira, ürünü 50 lira etmiyor! Çiftçiler dereye dökecek - Son Dakika
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Tohumu 300 lira, ürünü 50 lira etmiyor! Çiftçiler dereye dökecek

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yer fıstığı üreticileri, artan maliyetlere rağmen ürünlerine tüccarların fiyat vermediğini belirterek isyan etti. Borçlarını ödeyemediklerini söyleyen çiftçiler, seslerini duyurmak için tonlarca emek verdikleri yer fıstıklarını Savrun Çayı'na dökmeyi düşündüklerini açıkladı. Bir üreticinin "Tohumunu 300 liraya alıyoruz, fıstık 50 liraya gitmiyor" sözleri yaşadıkları ekonomik sıkıntıyı gözler önüne serdi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yer fıstığı üreticileri fıstığa tüccarın fiyat dahi vermediğini, fıstık fiyatlarının dibe vurduğunu ifade ederek, ürünlerini Savrun Çayı'na dökeceklerini söylediler.

Çiftçi Nurullah Demirkıran şöyle konuştu:

"Fiyatlar hiç iç açıcı değil. Fiyatları düşe düşe dibe vurdu. Şu anda yer fıstığına fiyat veren de yok. Ne yapalım? Savrun Çayı'na dökeceğiz. Yapacak bir şey kalmadı bundan sonra. Borcumuz var, ödememiz var. Vallahi gırtlağımıza kadar borçlandık. Girdi maliyetlerimiz çok yüksek, mazot, gübre, işçilik had safhada. Fıstığın kilosu 70-80 lira olursa bizi kurtarır. Zararın eşiğindeyiz. Fiyat vermiyorlar şu an için, tüccar yok. Vallahi yapacak bir şey yok, dereye dökeceğiz, Savrun Çayı'na dökeceğiz. Kamyon da getirdik, yok yere nakliye bindi bir de. Savrun Çayı'na dökelim de hiç olmazsa protesto etmiş oluruz aynı zamanda."

Tohumu 300 lira, ürünü 50 lira etmiyor! Çiftçiler dereye dökecek

"FISTIĞA FİYAT VERMİYORLAR"

Çiftçi Nedim Kaynarca ise şu ifadeleri kullandı:

"Bu sene fıstıkçıların hali duman. Yağmurdan sıkıntı oldu, tarlada yarı yarıya kalan oldu. Fiyat da belli değil. Ne olacağı belirsiz, fiyat vermiyorlar şu an. Vallahi ne yapacağız, ya dökeceğiz bir yere ya da Savrun Çayı'na dökeceğiz. İşçinin parasını ödemiyor şu an. Normalde kilosunun 100 liradan aşağı olmaması lazım da fiyat veren yok.

Fıstığın tohumunu 120-130 liraya aldık geçen sene, bu sene 300 lira diyorlar. Şu anda 300 lira tohumu olan fıstık 50 liraya gitmiyor. Maliyeti dönümüne ortalama 20-25 bin lirayı buluyor. Mazot 95-100 lira şu an litresi. Aktar gönder yapmak için mecbur ekeceğiz, başka geçim kaynağımız yok. Çiftçi her sene geriye gidiyor. Gübre başına almış gitmiş, mazot başını almış gitmiş." 

"ÇİFTÇİ KAZANAMADI, BİZE DE YANSIDI"

Nakliyeci Murat Polatkan da "Bu sene çiftlerin hali perişan. Yer fıstığı para etmedi, soya zaten etmiyor, mısır göz önünde gözüküyor. Mısırın kilosu 12 lira, 13 lira fiyatı. Çiftçi de yok bu sene, çiftçi de olmayınca bize de yansıyor, bizi de zor duruma soktu. Para kazanamıyoruz. Mazot 100 liraya dayandı. Çiftçiye de bir şey diyemiyoruz, adamlar para kazanamadı ki. Onlarda olmazsa bizde de olmuyor. Halimiz perişan, bu sene para kazanamadık. Haliyle bana da yansıdı. Bu sene zor durumdayız. Allah sonumuzu hayır etsin" şeklinde konuştu.

Tohumu 300 lira, ürünü 50 lira etmiyor! Çiftçiler dereye dökecek
Kaynak: ANKA
OsmaniyeKadirliEkonomiGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • İnr İnr:
    Devlet üretim yapan çiftçisine sahip çıkmadığının hesabını verecek ilerde çok geç olacak 2 1 Yanıtla
    Mustafa Sagdic Mustafa Sagdic:
    ev sahibinden hata arayana kadar biraz da hırsız da arayayın. devletinizi hükümetinizi aşağılayana kadar itibarsızlaştırana kadar fiyatları fahiş artıran vatandaşta da arayın deriye dökene kadar ver 50 lira da millet yesin böyle ahlaksızlık sade bu ülkede oluyor. 0 0
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