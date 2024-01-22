Osmaniye OSB\'deki Tekstil Fabrikasında Yangın: 4 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

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OSMANİYE Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir tekstil fabrikasında sabaha karşı çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 4 işçi, hastaneye kaldırıldı.

Toprakkale ilçesinde bulunan OSB'deki 40 kişinin çalıştığı tekstil fabrikasının makine bölümünde saat 04.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye çevredeki ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, fabrikanın depo bölümlerine ulaşmadan 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 4 işçi, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Soğutma çalışmaları devam eden yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)