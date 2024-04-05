Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Anadolu Ajansı\'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı

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Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Yılmaz, mesajında, aziz vatanın her karış toprağında verilen Milli Mücadele'nin haklılığını dünyaya duyurmak amacıyla Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Anadolu Ajansının, bugün de bilgi ve birikimine ileri teknolojiyi ekleyerek yalnızca ulusal basının değil, dünyanın da önde gelen saygın ajanslarından olduğunu belirtti.

Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet'in kuruluşu, ülkenin büyümesi ve gelişmesinin her aşamasına tanıklık eden Anadolu Ajansının haber ve yayınlarının araştırmacılar için önemli bir kaynak niteliğini taşıdığını bildiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"İlkeli yayıncılık anlayışı ve güçlü vizyonuyla yetiştirdiği çok sayıda gazeteciyle de basın alanında öncü olan milli ajansımız, Türk basını için gazetecilik ve habercilik alanında bir okul niteliği taşımaktadır. Türk basınının gurur kaynağı Anadolu Ajansı, bir asrı aşan tecrübe ve birikimi, kendini sürekli yenileyen ve geliştiren yapısıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye Yüzyılı'nın sesini dünyaya duyurmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Anadolu Ajansının 104. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, şehitler diyarı Osmaniye'mizde, ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında görev yapan bütün personelini tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum."