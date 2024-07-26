Osmaniye'yi sağanak yağış vurdu, araçlar suya gömüldü - Son Dakika
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Osmaniye'yi sağanak yağış vurdu, araçlar suya gömüldü

Osmaniye'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, yolları göle çevirirken birçok araç suya gömüldü. Oto sanayi sitesi ve Cebelibereket Konteyner çarşıda iş yerleri su baskınına uğradı. İtfaiye ve AFAD ekipleri su tahliyesi için çalışma başlattı. Elektrik kesintileri de yaşandı.

26.07.2024 22:41
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Osmaniye'yi sağanak yağış vurdu, araçlar suya gömüldü

OSMANİYE - Osmaniye'de sağanak yağmur yolları göle çevirirken araçlar suya gömüldü.

Osmaniye'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, oto sanayi sitesinde birçok iş yerini su bastı. Yağışın etkisiyle çok sayıda araç suya gömüldü. İtfaiye ekipleri suları tahliye etmek için çalışma başlattı. Adnan Menderes park halindeki bir araç oluşan su birikintisinin içinde kaldı. İtfaiye ekipleri mazgalların üzerini açarak suyun tahliyesini sağladı. Cebelibereket Konteyner çarşıda da bazı iş yerleri yağmur sularına maruz kaldı. Sürücüler ve yayalar, yollarda biriken sular nedeniyle zor anlar yaşadı. İtfaiye ile AFAD ekipleri çalışma başlattı. Şehrin birçok noktasında elektrik kesintileri yaşandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Osmaniye'yi sağanak yağış vurdu, araçlar suya gömüldü - Son Dakika

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