Osmanlı İslam Alimi Kemal Efendi'nin Soyundan Gelen Kemal Efendi Hayatını Kaybetti

Güncel

CAPE Sultan Abdülaziz tarafından 1862'de Cape Malay Müslümanlarına dini hizmet vermesi için Güney Afrika'ya gönderilen Osmanlı İslam alimi Ebubekir Efendi'nin soyundan gelen Kemal Efendi yaşamını yitirdi.

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kemal Efendi'nin cenazesi, Cape Town'daki Mowbray Müslüman Mezarlığı'na defnedildi.

Kemal Efendi'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra burada yaşayan Türk vatandaşlarının da katılımıyla gerçekleştirilen cenaze merasiminde Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosu Sinan Yeşildağ da hazır bulundu.

Yeşildağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ebubekir Efendi'nin oğullarından Hişam Nimetullah Efendi'nin soyundan gelen Kemal Efendi'nin Türkiye'ye olan bağlarına değinerek, "Kemal Bey Türk olmaktan gurur duyan bir insandı. Efendi ailesi içinde de çocukluğunda Türkiye'de eğitim gördüğü için Türkçeyi en iyi konuşanlardan biriydi." ifadesini kullandı.

Kemal Efendi'nin oğlu Sinan Efendi de ilk ve ortaöğrenimini Türkiye'de tamamlayan babasının, Güney Afrika'ya döndükten sonra da sık sık Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirterek, "Babam için Türkiye ikinci evi gibiydi." dedi.

Ebubekir Efendi

Tanzimat devrinde Osmanlı hükümeti tarafından, Cape Malay Müslümanları arasındaki dini ve içtimai ihtilafları çözmek amacıyla gönderildiği Cape Town'a 1863'te ulaşan Ebubekir Efendi, burada yaklaşık 17 yıl görev yapmıştı.

Bölgede kız okulu dahil olmak üzere Türk-İslam okulları açan Ebubekir Efendi, bölge halkının konuştuğu Afrikaans dilini öğrenerek, bu dilde Arap harfleriyle "Beyanud'Din" isimli ilmihal kaleme almıştı.

Türkiye ile Güney Afrika arasında tarihi bağ kuran Ebubekir Efendi, geniş kültürel miras bıraktığı Cape Town'da 1880'de hayatını kaybetmişti.