Osmanlı kentinin asırlık camileri Ramazan'a hazır
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde asırlık camiler Ramazan ayına "merhaba" dedi
KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Osmanlı kenti Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki asırlık camiler, Ramazan ayına "merhaba" dedi.
Osmanlı mimarisini, şehir hayatını ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak adlandırılan Safranbolu'da, dış mimarileri, işlemeleri, minareleri, kubbeleri ve diğer özellikleriyle önemli yapıların başında gelen asırlık camilerde, ibadetler Ramazan-ı Şerife mahsus bir atmosferde eda edilecek.
Tarihi ilçede bulunan 32 tescilli cami arasında 1872 yılında Aya Stefanos Kilesi olarak yapılan ve 1956 yılında camiye dönüştürülen Ulu Camii, 363 yıl önce yapılan Köprülü Mehmet Paşa Camisi, 228 yıl önce yapılan İzzet Mehmet Paşa Camisi ve 245 yıl önce yapılan Kazdağlı Camii dikkat çeken eserler arasında yer alıyor.
Safranbolu Müftüsü Aydın Bostancı, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam kılınan teravih namazı ile Ramazan ayına başladıklarını belirtti.
Müftülük olarak Ramazan ayı için hazırlıkları büyük bir heyecanla tamamladıklarını ifade eden Bostancı, "Safranbolu'muz tarihi camileriyle meşhur. Dolayısıyla camilerimizin bakımı, onarımı, temizliği yapıldı ve cemaatimizi hazır hale getirildi. Biz bütün camilerimize; kadın, erkek, genç yaşlı cemaatimizi bekliyoruz. Bu akşam da gördük ki, hakikaten bütün camilerimiz cıvıl cıvıl heyecanla dolup taştı. İnşallah Ramazan sonuna kadar bu devam eder. Özellikle Tarihi Çarşıda; Kazdağlı Camimiz, Köprülü Mehmet Paşa Camimiz, İzzet Paşa Camimiz, Dağdelen Camimiz, Kaçak Cami diye tabir ettiğimiz camimiz hepsini arkadaşlarımız yeniden bir elden geçirdiler, temizliklerini yaptılar" dedi.
Ramazan ayı boyunca bütün camilerde mukabele okunacağını aktaran Bostancı, "Bunun yanında teravih namazlarımız bütün camilerimizde eda ediliyor. Ramazan'da bunun dışında kadınlara yönelik mukabele programlarımız var. Bütün Kur'an kurslarımızla, bazı camilerimiz bunları önceden duyuruldu. Yine Ramazan'da dileyen vatandaşlarımız camilerimizde itikaf dediğimiz, belli bir süre tek başına insana çekilme şeklindeki ibadet içinde camilerimiz hazırlandı. Özellikle yine Tarihi Çarşı'da Hamidiye Camimizdeki itifak odalarında itikafa girmek isteyen vatandaşlarımızın buralardan istifade edebileceklerini hatırlatmak istedim. Bununla beraber Safranbolu'muzda 5 camimizde hatimle teravih namazı kılınıyor. Bunlar müftülüğümüzün yanındaki Dedeoğlu Camisi, Safa Mescidi, Sultantepe Camisi, Kıranköy'de Asiye Hatun Camii ve Esentepe'de Kavaklık Camimizde bu hafta itibariyle teravih ile hatim ve teravih kılmaya başladık. Hem hafıza olan hocalarımızı burada görevli hem de bizim Kur'an kurslarımızda hazırlık yapan öğrencilerimizden de bir ekip oluşturmak suretiyle buralarda bu hizmeti veriyoruz. İnşallah dolu dolu böyle heyecanlı maneviyatı yüksek bir Ramazan geçirmeyi diliyorum" dedi.
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Kahramanmaraş'ın simge camilerinden olan Abdülhamit Han Camii, Ramazan ayında görkemli bir atmosfere sahip oluyor. Kentin en büyük camisi olan ve Türkiye'nin 4. büyük camisi olan Abdülhamit Han Camii, her yıl Ramazan ayında vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Teravih namazları için camiye gelen vatandaşlar, ibadetlerini burada gerçekleştiriyor ve iftarlarını da cami çevresinde açıyor.
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