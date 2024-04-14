Osmanlının ilk fethettiği topraklardaki bu evler görenleri tarihi yolculuğa çıkarıyor
Tarihi Taraklı evleri hakkında bilgi veren Alaattin Yılmaz:
"Taraklı, Osmanlı Devleti'nin kuruluş toprağı"
SAKARYA - Dizi ve filmlerin vazgeçilmez adreslerinden biri olan Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki yapılar, Osmanlı dönemi mimarisiyle görenleri kendine hayran bırakmanın yanı sıra adeta tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.
Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki evler, Osmanlı dönemi mimarisiyle görenleri adeta büyülüyor. 2 ve 3 katlı olan bu yapılar Osmanlı mimarisini yansıtmanın yanı sıra ziyarete gelenleri de tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. Doğa ile iç içe olan ve Osmanlı döneminden günümüze uzanan tarihi Taraklı evleri ilçeye özel bir hava katıyor. Sokak dokusu bozulmayan Taraklı Evleri'nin bulunduğu yer ise sit alanı ilan edilerek koruma altına alınırken 2021 yılında Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından 'En İyi Turizm Kırsal Yerleşimleri ve Köyleri Girişimi' ödülüne layık görüldü. Tarihi Taraklı evleri hakkında bilgi veren Alaattin Yılmaz, Bizans döneminde Bytinia veya Dablar olarak telaffuz edilen ilçenin Osmanlı Devleti kurucusu Osman Bey'in ilk fethettiği topraklardan biri olduğunu söyledi.
"Taraklı, Osmanlı Devleti'nin kuruluş toprağı"
İlçeye yerli ve yabancı turistlerin ziyarete geldiğini belirten Alaattin Yılmaz, "Taraklı evleri, Taraklı'nın zenginliği. Taraklı çok eski bir yerleşim birimi. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey tarafından 1289-1291 yıllarında fethedilen ilk yerleşim alanlarından. Dolayısı ile Taraklı, Osmanlı Devleti'nin kuruluş toprağı. İlçemizde 200-300 yıllık eski Taraklı evleri halen ayakta duruyor. Bunların bir kısmı restore edildi ve birçoğu da restore edilmeyi bekliyor. Taraklı evleri Türk, Osmanlı mimarisine göre yapılmış; iki veya üç katlıdır. Eğer bir ev üç katlıysa zemin katı evin deposu, ahırı kileri gibi kullanılmış. veya evin ikinci katı kışlık daha yüksek tavanlı üçüncü katı ise yazlık olarak kullanılmış. Taraklı evlerinin pencereleri özel yapılmış, buradaki amaç evin kadını dışarıyı rahatça görebilir ama dışarıdan içerisi görünmez. ve cumbalı evlerdir bunun amacı da bir kişi oturduğu zaman tek cephe yerine, üç cepheyi görebiliyor. Safranbolu'nun evleriyle Taraklı evleri benzerlik taşır. Bunları birbirinden ayıran balkon kısımlarıdır. Mesela Safranbolu'da evler balkonlu değildir. Yine Safranbolu'nun kuruculuları, Taraklılardır zaten Safranbolulular köklerini aramak için buraya ziyarete de gelirler" dedi.
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