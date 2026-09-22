ÖSYM, 1 Kasım'daki 2026-KPSS DHBT başvurularını 30 Eylül'e kadar kabul ediyor - Son Dakika
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ÖSYM, 1 Kasım'daki 2026-KPSS DHBT başvurularını 30 Eylül'e kadar kabul ediyor

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2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) için ÖSYM'ye başvurular başladı; sınav 1 Kasım'da, başvurular 30 Eylül'de sona erecek. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyen adaylar, KPSS'ye girdikleri öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılmak zorunda.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 1 Kasım'da yapılacak 2026- KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) başvuruları başladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan başvurular 30 Eylül'e kadar sürecek. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların KPSS'ye girdikleri öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılma zorunluluğu bulunuyor.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi ÖSYM'nin sitesindeki 2026-KPSS Kılavuzlarında yer alıyor. Sınava başvuracak adayların kılavuzları dikkatle incelemeleri gerekiyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: ÖSYM, 1 Kasım'daki 2026-KPSS DHBT başvurularını 30 Eylül'e kadar kabul ediyor - Son Dakika
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