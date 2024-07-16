ÖSYM, 2024-YKS Cevap Kağıtlarını ve Aday Cevaplarını Erişime Açtı - Son Dakika
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ÖSYM, 2024-YKS Cevap Kağıtlarını ve Aday Cevaplarını Erişime Açtı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024-YKS cevap kağıtları ve aday cevaplarını erişime açtı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsüne, işaretlemelerine, optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarına ve doğru cevaplara erişebilecek. Ayrıca adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla birlikte ham puanları da gösteriliyor.

16.07.2024 12:49
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) cevap kağıtları ve aday cevaplarını erişime açtı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 8 Haziran'daki 2024-YKS 1. oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 9 Haziran'da uygulanan 2024-YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2024-YKS 3. oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sorulara verdiği cevaplar ve soruların doğru cevapları ile değerlendirme sonuçları "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle incelenebilecek.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsüne, işaretlemelerine, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarına ve doğru cevaplara erişebilecek.

Ayrıca aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaraları tıklandığında her soru için açılan yeni pencerede, soru kökü, cevap seçenekleri ve sorunun doğru cevabı ile soruya adayın verdiği yanıt görüntülenebilecek.

İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla birlikte ham puanları da gösteriliyor.

Kaynak: AA

Ösym, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖSYM, 2024-YKS Cevap Kağıtlarını ve Aday Cevaplarını Erişime Açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÖSYM, 2024-YKS Cevap Kağıtlarını ve Aday Cevaplarını Erişime Açtı - Son Dakika
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